Weil die Heimstätte dringend saniert werden muss, darf der LaLiga-Klub nicht mehr zu Hause antreten.

Kurz vor Saisonstart: Rayo Vallecano steht ohne Stadion da

Legende: Entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen Das Campo de Futbol de Vallecas. Reuters/Action Images

Rayo Vallecano steht weniger als 3 Wochen vor Saisonstart ohne Stadion da. Die Regionalregierung von Madrid hat am Dienstag aus Sicherheitsgründen dringende Sanierungsarbeiten am Campo de Futbol de Vallecas angeordnet.

Die Regionalbehörden entzogen dem letztjährigen Conference-League-Finalisten die Konzession für das baufällige, knapp 15'000 Zuschauer fassende Stadion, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Diese könnten laut lokalen Medienberichten Monate dauern.

Wo spielt Rayo?

Die Madrider Regionalregierung stellte in einer Erklärung den «allgemeinen Verfall» der Anlagen fest und äusserte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Hygiene. Bis zur Modernisierung seines Stadions muss der Klub eine Lösung finden, um seine Heimspiele austragen zu können. Javier Tebas, Präsident der Profiliga, erklärte, der Verein verfüge über ein Ersatzstadion, ohne jedoch zu präzisieren, um welches es sich handelt.

Rayo Vallecano startet am 15.8. mit einem Auswärtsspiel in Sevilla in die neue Saison, gefolgt von einem Heimspiel gegen Alaves 5 Tage später.