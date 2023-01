Legende: Zwei Schweizer mittendrin im Premier-League-Kracher Wenn Newcastle bei Arsenal gastiert, sind die Augen auch auf die unumstrittenen Stammspieler Fabian Schär und Granit Xhaka gerichtet. Keystone/Stu Forster/Pool via AP

Der vorletzte Spieltag der Premier-League-Saison 2021/22, Arsenal ist mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze. In Newcastle verlieren die «Gunners» 0:2. Granit Xhaka sieht seine 10. gelbe Karte, Fabian Schär muss bei den «Magpies» nach 49 Minuten verletzt raus. Am Ende verpasst Arsenal wie immer seit 2016 die «Königsklasse», Newcastle beendet die Saison als 11.

00:52 Video Archiv: Schär lässt Newcastle United jubeln Aus Sport-Clip vom 07.08.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Vor dem nächsten Direktduell am Dienstag in London sind beide an einem anderen Punkt. Arsenal, das seit jener Niederlage in allen 17 Ligaspielen ins Tor traf, führt die Tabelle an. Newcastle liegt, euphorisiert von Saudi-Millionen und dank überragender Abwehr, auf Rang 3. Erst 11 Gegentore hat man kassiert (Liga-Bestwert), auch wegen Schär. Nur 2 Feldspieler im Kader haben mehr Minuten auf dem Konto.

Gegen Leeds (0:0) musste das Team von Eddie Howe nach 6 Siegen in Folge erstmals wieder Federn lassen. Arsenal startet mit dem Selbstvertrauen aus 5 Vollerfolgen de suite in den Kracher der 19. Runde. Ob die Londoner das Newcastle-Trauma hinter sich lassen können?