Trotz zwei Punkten Rückstand lebt bei Dortmund der Traum, den Bayern die Meisterschale am letzten Spieltag noch zu entreissen.

Showdown in der Bundesliga

Wenn am Samstag um 15:30 Uhr die Partien des 34. und letzten Spieltags angepfiffen werden, liegen die Vorteile im Kampf um die Meisterschaft bei Bayern München. Der deutsche Rekordmeister liegt zwei Punkte vor Dortmund. Und angesichts des viel besseren Torverhältnisses genügt den Münchnern am Samstag gegen Frankfurt ein Punkt zum 7. Meistertitel in Folge.

Heisst umgekehrt: Dortmund ist auswärts in Gladbach zum Siegen verdammt. Und muss gleichzeitig auf einen kapitalen Ausrutscher der Bayern hoffen.

Legende: Die Tabelle vor der letzten Runde. SRF

Dass es überhaupt zum finalen Showdown um die Meisterschale kommt, ist erstaunlich. Nach einer brillanten Hinrunde lag der BVB zwischenzeitlich 9 Zähler vor den Bayern. In der Rückrunde folgte dann aber der Einbruch.

Neue Art von Druck für Bayern

Anders als in den letzten 6 Jahren stehen die Bayern heuer nicht lange vor dem letzten Spieltag als Meister fest. Am Samstag müssen sie beweisen, dass sie auch in einem «Fernduell-Showdown» bestehen können. Trainer Nico Kovac sieht darin keinen negativen Druck, im Gegenteil:

Im Winter haben wir gehofft, dass wir die Chance bekommen, am letzten Spieltag Meister zu werden. Jetzt haben wir sie. Wir können es selbst entscheiden.

Spannend am letzten Spieltag ist, dass es für alle vier Klubs, die in die Meisterentscheidung involviert sind, noch um etwas geht: Für Bayern und Dortmund um die Schale, für Gladbach und Frankfurt um die Qualifikation für die Champions League.

Legende: Zum Nahkampf kommt es nicht Dortmund und die Bayern liefern sich am Samstag ein Fernduell. Keystone

BVB mit Reus, Bayern mit «Robbéry»?

Um das Unmögliche möglich zu machen, hofft man bei Dortmund auch auf «Fixstern» Marco Reus, wie er von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke genannt wird. Der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Borussen ist nach einer Rotsperre rechtzeitig zurück.

Zudem beschwört man beim Aussenseiter die «Unwägbarkeiten des Fussballs» herauf. So zumindest kann man die Aussage von Sportdirektor Michael Zorc verstehen:

Es geht um Dynamiken, die entstehen. Wenn wir in Führung gehen würden, könnte das etwas auslösen.

Bei den Bayern wird Kovac in Sachen Aufstellung eine schwere Entscheidung treffen müssen. Setzt er auf die Flügelzange Serge Gnabry/ Kingsley Coman oder setzt er auf die emotionale Karte und lässt Arjen Robben und Franck Ribéry in ihrem letzten Bayern-Spiel von Beginn weg ran?

Wer holt den Meistertitel in Deutschland? Bayern Bayern % Dortmund Dortmund % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 11.05.2019, 22:55 Uhr