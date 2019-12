Liverpool gewinnt die Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro mit 1:0.

Den entscheidenden Treffer erzielt Roberto Firmino in der 9. Minute der Verlängerung.

In der regulären Spielzeit gab es zwar zahlreiche Chancen, aber keine Tore.

Die Schlussphase des Klub-WM-Finals zwischen Liverpool und Flamengo Rio de Janeiro hatte es absolut in sich. In der Nachspielzeit zog «Reds»-Stürmer Sadio Mané auf das Flamengo-Tor los, wurde im letzten Moment aber gestoppt. Der Schiedsrichter zeigte erst auf den Penaltypunkt, zog seine Entscheidung nach VAR-Konsultation aber zurück.

Foul an Mané – ja oder nein? Ja, der Gegenspieler berührt ihn. Ja, der Gegenspieler berührt ihn. % Nein, es findet keine Berührung statt. Nein, es findet keine Berührung statt. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In der regulären Spielzeit fiel schliesslich kein Tor mehr. Liverpool holte in der Verlängerung schliesslich das nach, was es zuvor über 90 Minuten versäumt hatte. Mané legte nach einem Konter perfekt für Roberto Firmino auf, der gekonnt zum 1:0 verwandelte. Darauf konnten die Brasilianer nicht mehr reagieren. Xherdan Shaqiri wurde in der letzten Spielminute für Mohamed Salah eingewechselt.

Liverpool lässt Chancen ungenutzt

Die Engländer waren von Beginn weg die tonangebende Mannschaft gewesen. Doch die Liverpool-Offensive sündigte vor allem zu Beginn im Abschluss. Der Final blieb so bis zum Schluss spannend – auch, weil Flamengo nach zaghaftem Beginn immer besser in die Partie fand.

Das Spiel um Platz 3 entschied Monterrey für sich. Die Mexikaner setzten sich mit 4:3 nach Elfmeterschiessen gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien durch.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 21.12.19, 18:20 Uhr