Unbestritten ist Barcelona nicht mehr jene Übermannschaft, die sie noch zu Zeiten von Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta und Co. war. Doch eine 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Rayo Vallecano gehört noch immer nicht zum Alltag der Katalanen.

Trainerschreck beim Underdog

Prompt kostete sie dem Trainer der «Blaugrana», Ronald Koeman, den Job. Dabei hatte der 9. der Primera Division doch «nur» gegen den derzeit 5. der Tabelle verloren? Doch Rayo ging als Aussenseiter ins Spiel und gilt als bekannte «Fahrstuhlmannschaft». Dies bezeugt auch der dritttiefste Marktwert (53 Mio. Euro) innerhalb der Liga.

Dieses Jahr überrascht der Klub aus dem Arbeiterviertel Vallecas im Südosten Madrids, der bekannt für seine linksgerichteten Fans ist. Gewichtigen Anteil am derzeitigen Höhenflug von Rayo hat Radamel Falcao. Sein Tor war es, das die Niederlage Barcelonas besiegelte. Im Sommer erst wechselte der 35-Jährige nach Madrid und blühte seither auf. In 6 Einsätzen erzielte der Kolumbianer 4 Tore – am Mittwochabend gelang ihm sein bisher wichtigstes.