Er ist ablösefrei zu haben und damit wäre Lionel Messi ja eigentlich das begehrteste Schnäppchen auf dem Fussball-Transfermarkt. Leisten können sich den 6-fachen Weltfussballer, der beim FC Barcelona ein horrendes Gehalt kassierte, aber nur wenige. Wohin zieht es Messi?

Manchester City: Zurück zu Guardiola?

Geld ist genügend vorhanden, auch wenn die «Citizens» erst am Donnerstag fast 100 Mio. Pfund für den englischen Nationalspieler Jack Grealish (von Aston Villa) hingeblättert haben. Beim Klub, der mehrheitlich der Herrscherfamilie des Emirats Abu Dhabi gehört, ist auch ein alter Bekannter Messis zugegen: Pep Guardiola, einst Erfolgscoach der Katalanen, ist Trainer des englischen Meisters. Dieser dementierte aber in einer ersten Reaktion, dass City es auf seinen ehemaligen Schützling abgesehen habe. «Wir machen uns im Moment keine Gedanken über Messi», sagte Guardiola.

01:01 Video «Machen uns im Moment keine Gedanken über Messi» Aus Sport-Clip vom 06.08.2021. abspielen

PSG: Wieder vereint mit Neymar?

Auch Paris Saint-Germain hat keinerlei Geldprobleme. Der Klub ist im Besitz schwerreicher Scheichs, die vor allem eines wollen: Erfolg für ihre Investitionen. Wie das britische Magazin The Athletic berichtet, soll Messi noch am Donnerstagabend PSG-Coach Mauricio Pochettino persönlich kontaktiert haben – er ist ebenfalls Argentinier. In der französischen Hauptstadt würde es für Messi zudem zur Wiedervereinigung mit seinem kongenialen Barça-Sturmpartner von früher, Neymar, kommen. Andererseits, so L'Équipe und Konsorten, habe die Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé bei PSG Priorität.

Die USA: Beckhams Traumtransfer?

Erst kürzlich weilte Messi mit seiner Ehefrau und den 3 Söhnen in Miami in den Ferien. Der dortige Klub namens Inter wird aber auch als mögliche Anlaufstelle gehandelt. Darüber war zumindest spekuliert worden, bevor die Verhandlungen mit Barcelona scheiterten. Ob der Klub von David Beckham nun schon eine Option sein könnte? Wohl kaum. Messi gehört nach wie vor zu den besten Fussballern der Welt – vom Niveau her wäre die Major Soccer League für ihn ein gewaltiger Rückschritt.

Wohin zieht es Messi? Manchester City Manchester City % Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain % Inter Miami Inter Miami % Ein anderer Klub Ein anderer Klub % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Wo Messi ab der kommenden Saison seine Brötchen verdienen wird, steht in den Sternen. Dass es wie durch ein Wunder doch noch zu einem Verbleib bei seinem Herzensklub Barcelona kommt, ist derweil ausgeschlossen. Dies bestätigte Präsident Joan Laporta am Freitagmorgen an einer Medienkonferenz. Die Verhandlungen seien zu Ende, «ich will keine falschen Hoffnungen wecken».