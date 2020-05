Am Dienstagabend empfängt Borussia Dortmund Bayern München. Ein wegweisendes Spiel im Kampf um die Meisterschaft.

Entscheidet der Geistergipfel das Titelrennen in der Bundesliga?

Die Fussball-Welt schaut am Dienstag gebannt nach Dortmund, wo es im Signal Iduna Park zu einem kapitalen Spiel um den Titel in der Bundesliga kommt. Bei einem Sieg der Münchner dürfte die Meisterschale wohl auch 2020 wieder in den Süden der Republik gehen.

Sowohl der BVB als auch die Bayern sind mit 2 Siegen perfekt in die Saison nach der Corona-Pause gestartet. In der Hinrunde gewann der FCB in München das Direktduell gegen Dortmund problemlos mit 4:0.

Dass die Favre-Elf den deutschen Rekordmeister schlagen kann, bewies sie zuhause aber bereits mehrfach. In der vergangenen Saison gewann Dortmund mit 3:2 und auch im Supercup vor der laufenden Spielzeit gingen die Schwarz-Gelben mit einem 2:0-Erfolg vom Platz.

Wer gewinnt den Spitzenkampf in der Bundesliga? Dortmund holt sich den Heimsieg. Das Spiel endet unentschieden. Die Bayern gewinnen auswärts.

Grauer Beton statt «Gelbe Wand»

Beim BVB fehlt Captain Marco Reus schon seit Februar verletzt. Axel Witsel und Mats Hummels sind für das Bayern-Spiel zumindest fraglich. Ganz sicher fehlen wird den Dortmundern der «12. Mann». Da keine Fans im Stadion zugelassen sind, wird die Borussia auch im Spitzenkampf ohne ihre «Gelbe Wand» auskommen müssen.