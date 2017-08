Torflauten-Rekord ist zum Greifen nah

Heute, 11:55 Uhr

Dennis Diekmeier kann am Freitag gegen Köln einen Torlos-Rekord in der Bundesliga aufstellen. Der HSV-Profi hat in 182 Spielen noch nie getroffen.

Bild in Lightbox öffnen. «Die Null muss stehen», lautete das berühmte Motto des einstigen HSV-Coaches Huub Stevens. Publikumsliebling Dennis Diekmeier hat das wörtlich genommen – und in nunmehr 182 Bundesligaspielen nie ins Schwarze getroffen. Bisherige Bundesliga-Rekordhalter Spieler

torlose Spiele

Klub Markus Schuler

182 Hannover / Bielefeld

Thomas Eichin

180 Gladbach Hans-Jürgen Ripp

180 HSV Zur Veranschaulichung: Hätte Diekmeier nie ein Spiel verpasst, wäre er 5 komplette Saisons plus 12 Spieltage torlos geblieben. Mittlerweile bestreitet der Verteidiger aber schon seine 9. Erstliga-Saison. Kurios: in der Jugend bei Bremen war er Stürmer – und laut eigenen Angaben «eiskalt» vor dem Tor. Doch längst haben sich seine Präferenzen geändert. « Es ist ein geiles Gefühl, wenn man in einer brenzligen Situation einen Gegenspieler samt Ball wegflext. » Diekmeier über das Verteidigen

Fast wäre es nicht dazu gekommen, dass Diekmeier «Flauten»-Rekordler werden kann. Im Februar setzte er gegen Leipzig in seinem 169. Spiel in der 87. Minute den Ball an die Latte. Nun flüchtet sich der Pechvogel in Fatalismus. « Ich freue mich auf den Rekord – und dann geht's los mit dem Toreschiessen. » Diekmeier über seine Pläne

Dabei könnte der HSV seine Tore gut brauchen. Nikolai Müller, der erste und einzige Torschütze der noch jungen Saison, verletzte sich beim Jubeln schwer. Und: Ein Punktgewinn am Freitagabend in Köln brächte Tabellenplatz 1 – erstmals seit August 2009. Diekmeiers «Offensivkünste» in Zahlen 182 - Dennis Diekmeier stellte den Rekord von Markus Schuler ein mit den meisten BL-Einsätzen eines Feldspielers ohne Tor (182). Fluch. pic.twitter.com/YqnSgfl1S7 — OptaFranz (@OptaFranz) 21. August 2017 Sendebezug: Radio SRF 3, Bundesliga-Berichterstattung, 19.08.2017, 17:40 Uhr.

rha/agenturen