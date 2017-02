Überraschungsteam Frankfurt gewinnt «Hass-Duell»

Frankfurt gewinnt das umstrittene Duell gegen Erzrivale Darmstadt. Bremen unterliegt Augsburg.

Überraschungsteam Frankfurt (Shani Tarashaj ab 75.) hat den Sprung auf Tabellenplatz 3 geschafft. Die «Eintracht» setzte sich im Hessen-Derby gegen Schlusslicht Darmstadt mit 2:0 durch. Das Skore eröffnete Makoto Hasebe (74.) per Elfmeter, Ante Rebic (83.) machte den Deckel drauf.

Schlägereien und Provokationen

Das traditionell hasserfüllte Derby der im Bundesland Hessen beheimateten Teams hatte schon im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt: Im Stadtteil Bockenheim hatten sich rund 100 Fans wüste Schlägereien geliefert. Während der Partie zeugten kriegerische Transparente von der gegenseitigen Fan-Feindschaft.

Bobadilla in extremis

Zuvor war Augsburg (mit Marwin Hitz) zu einem Last-Minute-Sieg gegen Bremen (mit Ulisses Garcia) gekommen. Theodor Gebre Selassie (26.) und Max Kruse (65.) mit dem 3000. Tor in Werders Bundesliga-Geschichte brachten die Norddeutschen jeweils in Führung. Jonathan Schmid (28.) und Ja-Cheol Koo (79.) glichen aus. Der ehemalige Super-League-Spieler Raul Bobadilla schoss Bremen in der 94. Minute endgültig ins Elend.