Legende: Spielt künftig in Belgien Yann Sommer. https://www.clubbrugge.be

Yann Sommer hat einen neuen Klub gefunden. Der ehemalige Nati-Torhüter läuft neu für Club Brügge auf.

Beim belgischen Erstligisten unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag bis 2029.

Sein Vertrag bei Inter Mailand war im Juni nach drei Jahren nicht verlängert worden.

Nach drei erfolgreichen Jahren bei Inter Mailand mit zwei Meistertiteln und einem Triumph im Cup war Yann Sommers Vertrag in diesem Sommer nicht mehr verlängert worden. Nun ist klar, wo es den ehemaligen Nati-Goalie hinzieht. Sommer wechselt zu Club Brügge nach Belgien, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.

Brügge holte in der abgelaufenen Saison zum 20. Mal den belgischen Meistertitel. Damit wird Sommer auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League auflaufen. Vor einem Jahr schaffte er es mit Inter bis in den Final der «Königsklasse», unterlag dort aber PSG klar mit 0:5.

Sommer ist der zweite Schweizer Neuzugang für Brügge. Vor wenigen Tagen gab der Meister bereits den Zuzug des 19-jährigen Cheveyo Tsawa vom FC Zürich bekannt.

Seine Nati-Karriere hatte Sommer nach der EM 2024 beendet. Insgesamt bestritt er 94 Länderspiele für die Schweiz.