Gregor Kobel ist die neue Nummer 1 bei Borussia Dortmund. Diesem Anspruch will er gerecht werden – und noch mehr.

Legende: Will sich beim BVB beweisen Gregor Kobel. Keystone

Seit diesem Sommer trägt Gregor Kobel das schwarz-gelbe Dress von Borussia Dortmund – und der 23-Jährige will hoch hinaus. «Ich möchte mich noch nicht mit Manuel Neuer vergleichen. Da bin ich noch weit weg, vor allem, was die Erfolge angeht», erklärte die neue Nummer 1 des BVB. Aber: «Natürlich ist es mein Ziel, das Level von Neuer in Zukunft zu erreichen», ergänzte er im Gespräch mit dem deutschen Sport-Magazin Sport Bild. Der deutsche Nationaltorhüter von Bayern München sei «eine Inspiration und ein Ansporn».

Kobel war für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt. «Ich trage die Nummer 1 auf dem Trikot und habe auch genau diesen Anspruch – aber den muss ich tagtäglich im Training und dann auch in den Spielen unter Beweis stellen. Am Ende geht es immer um Leistung, eine Garantie auf Spielzeit hat keiner», sagte er.

00:19 Video Archiv: Gregor Kobel wechselt zum BVB Aus sportflash vom 31.05.2021. abspielen

Sein erstes Pflichtspiel für den BVB bestreitet Kobel am 7.8. im DFB-Pokal beim SV Wehen-Wiesbaden. Eine Woche später (14.8.) feiert er zum Bundesligastart seine Heimpremiere vor der «Gelben Wand» gegen Eintracht Frankfurt.