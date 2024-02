Legende: Einer der Baumeister des Erfolgs Seit Granit Xhaka in Leverkusen ist, hat Bayer noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Imago/Fohlefoto

Die zeitlich abgesetzte Bundesliga-Partie am Samstagabend um 18:30 Uhr trägt seit langem den Namen «Topspiel der Woche». Freilich trifft das rein sportlich betrachtet nicht immer zu. So flimmerten diese Saison schon die Begegnungen Bremen – Köln, Bochum – Köln oder Darmstadt – Dortmund zur «Primetime» über den Bildschirm.

Doch am kommenden Samstag macht des «Topspiel der Woche» seinem Namen alle Ehre – ohne Wenn und Aber. Schliesslich steht die Affiche zwischen dem nach 20 Runden ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen (52 Punkte) und Verfolger Bayern München (50 Punkte) an. Gleich 2 Teams, die zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft mindestens 50 Zähler gesammelt haben, gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie.

Bereits das Hinspiel war spektakulär gewesen: Die beiden Teams trennten sich in München 2:2, nachdem die Bayern in der 86. Minute zum 2. Mal in Führung gegangen waren und Bayer in der 94. Minute per Penalty ausgeglichen hatte.

Toppmöller lobt Xhaka ...

Hält sich Leverkusen auch am Samstag vor den eigenen Fans schadlos, steigen die Chancen der «Werkself» auf den lange ersehnten Titel in der Bundesliga. Falls diese Saison tatsächlich im Gewinn der Meisterschale mündet, würde man den leidigen Übernamen «Vizekusen» ein für allemal ablegen. Dieser entstand nach der Spielzeit 2001/02, als Bayer Vizemeister wurde und die Endspiele im DFB-Pokal sowie in der Champions League verlor.

Der cleverste Kauf der vergangenen Jahre.

Trainer damals: Klaus Toppmöller. Der Vater von Frankfurt-Coach Dino Toppmöller schrieb vor dem Bundesliga-Kracher in einer Kicker-Kolumne: «Ich traue den Leverkusenern die Meisterschaft absolut zu, wenn sie so weiterspielen und die entscheidenden Spieler gesund bleiben. Es ist für meinen früheren Klub eine Riesenchance, den Namen ‹Vizekusen› hinter sich zu lassen.»

01:54 Video Archiv: Leverkusen hält sich auch im Pokal schadlos Aus Sport-Clip vom 06.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Aus der Leverkusener Mannschaft stechen für Toppmöller Offensiv-Dribbler Florian Wirtz («Es ist ein Genuss, ihm zuzuschauen») und der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka («Der cleverste Kauf der vergangenen Jahre») heraus.

... Matthäus kritisiert Tuchel

Für die Bayern heisst es am Samstag «verlieren verboten». Schliesslich wären 5 Punkte Rückstand auf die bislang so souveräne Elf von Xabi Alonso eine grosse Hypothek. Die Münchner liessen es in den letzten Wochen etwas an Souveränität vermissen, was auch der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus jüngst in der Bild kritisierte: «Die Ergebnisse sind gut, aber es mangelt an der Attraktivität des Fussballs, die man von dieser stark besetzten Bayern-Mannschaft erwarten kann.»

Matthäus sieht bei den Bayern «viel Luft nach oben» und meinte an Coach Thomas Tuchel gerichtet: «Unter ihm hat man sich fussballerisch nicht so weiterentwickelt, wie es sich viele Fans erwartet haben, unter anderem auch ich.»