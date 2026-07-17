Legende: Nächster Halt Premier League Johan Manzambi. IMAGO / STEINSIEK.CH

Der Schweizer Nati-Angreifer Johan Manzambi verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa in die Premier League.

Der Klub aus Birmingham lässt sich die Dienste Manzambis kolportierte bis zu 70 Millionen Euro kosten, womit der Genfer zum Schweizer Rekordtransfer avanciert.

An der WM brillierte der 20-Jährige mit drei Toren und zwei Assists, ehe ihn eine Knieprellung ausser Gefecht setzte.

Johan Manzambi wechselt nach seinen starken Leistungen an der WM wie erwartet vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League. Sein neuer Klub machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur Ablösesumme Angaben. Der 20-Jährige dürfte aber in jedem Fall Granit Xhaka als Schweizer Rekordtransfer ablösen. Dieser wechselte 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. Dahinter folgen Dan Ndoye (für 42 Millionen Euro von Bologna zu Nottingham) und Ardon Jashari (für 36 Millionen Euro vom FC Brügge zur AC Milan). Medienberichten zufolge beträgt Manzambis Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro.

Wechsel zum EL-Finalgegner

Auch für den SC Freiburg ist Manzambi, der im Januar 2023 von Servette nach Deutschland kam, der mit Abstand teuerste Transfer der Klubhistorie. Die bisher höchste Ablösesumme hatten dem Bundesligisten Kevin Schade und Merlin Röhl beschert, die man für rund 25 Millionen Euro zu Brentford respektive Everton ziehen liess.

Lange Zeit hatte vieles auf einen Transfer zu Newcastle United hingedeutet. Letztlich machten dann aber doch die «Villans» das Rennen. An der WM glänzte Manzambi mit einem Doppelpack gegen Bosnien-Herzegowina sowie je einem Tor und Assist gegen Kanada. Auch beim 2:0-Sechzehntelfinal-Erfolg über Algerien war der Shootingstar ein Vorlagengeber. Gegen Kolumbien und Argentinien fehlte er dann wegen einer Knieprellung.

Manzambis neuer Klub aus Birmingham betonte, «eine der grössten und talentiertesten Zukunftshoffnungen Europas» verpflichtet zu haben. Der Schweizer kennt seinen neuen Arbeitgeber bereits als Gegner: Den Final der Europa League im Mai verloren Freiburg und Manzambi gegen das Team von Unai Emery mit 0:3. Somit spielt Aston Villa kommende Saison in der Champions League.