Legende: Ihre Nachfolger werden gesucht Luka Modric und Marta, «The Best» 2018. Keystone

Die Fifa hat die Liste der Nominierten für den Titel «Weltfussballer des Jahres» veröffentlicht. Im Rahmen einer Gala wird «The Best» am 23. September in Mailand gekürt. Während die Vorauswahl einzig von einem Expertengremium getroffen wurde, erhält die Meinung der Fans in der Endauswahl ebensoviel Gewicht.

Vorjahressieger Luka Modric wird seinen Titel nicht verteidigen können. Er steht genauso wie Neymar, 2018 Dritter, nicht auf der Shortlist. Dabei ist hingegen neben den beiden Dauerbrennern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die den Titel zwischen 2008 und 2017 jeweils untereinander ausgemacht hatten, ein Trio von CL-Sieger Liverpool: Sadio Mané, Mohamed Salah und Virgil van Dijk. Neben Letzterem schielen mit Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt zwei weitere Niederländer auf die Auszeichnung.

Wer ist Ihrer Meinung nach «The Best»? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo % Frenkie de Jong Frenkie de Jong % Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt % Eden Hazard Eden Hazard % Harry Kane Harry Kane % Sadio Mané Sadio Mané % Kylian Mbappé Kylian Mbappé % Lionel Messi Lionel Messi % Mohamed Salah Mohamed Salah % Virgil van Dijk Virgil van Dijk % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Bei den Frauen gehören gleich 4 amtierende Weltmeisterinnen zum Kreis der Anwärterinnen. Es sind dies Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan und Megan Rapinoe. Nicht zu den Nominierten zählt Vorjahres- und Rekordtitelträgerin Marta (6-mal).