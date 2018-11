Konnten Sie das neuste Mitglied in der wunderbaren Welt der Fussballer-Statuen bereits identifizieren? Der typische Torjubel mit weit ausgebreiteten Armen, vor Freude strahlend. Immer noch nichts? Es ist Liverpool-Star Mohamed Salah. Die ägyptische Künstlerin Mai Abdel Allah enthüllte das Werk am World Youth Forum in Sharm El Sheikh.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Im Vergleich: die Statue und das Original Twitter/Imago

Sofort wurden auf den sozialen Medien Vergleiche mit der Büste von Cristiano Ronaldo gezogen. Der portugiesische Superstar war im März 2017 am Flughafen seiner Heimat Madeira mit einem Bildnis geehrt worden. Das Stück Kunst war aber durchgehend verspottet worden.

Auch nicht vor einer sehr freien künstlerischen Interpretation gefeit ist Diego Maradona. In Indien wurde im vorigen Jahr eine Statue enthüllt, die ebenfalls nur wenig Ähnlichkeit mit dem Original aufweist.

Legende: Ebenfalls nicht gänzlich gelungen Diego Maradona als Statue verewigt. Twitter , Link öffnet in einem neuen Fenster