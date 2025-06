Legende: Schiesst Brasilien mit seinem Tor an die WM Vinicius Jr. Imago Images/Sports Press Photo

Brasilien hat sich in der drittletzten Qualifikationsrunde das WM-Ticket gesichert. Vinicius Jr. erzielte beim 1:0-Sieg über Paraguay in der 44. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Damit bescherte der Star von Real Madrid seinem alten Klub- und neuen Nationaltrainer Carlo Ancelotti ein besonderes Geschenk zum 66. Geburtstag.

Ancelotti feierte in Sao Paulo damit auch den ersten Pflichtspielsieg an der Seitenlinie des Rekordweltmeisters. Durch die drei gewonnenen Punkte hat sich Brasilien auf den 3. Rang verbessert und ist in der südamerikanischen Quali nicht mehr von einem der ersten 6 Plätze zu verdrängen, die zur Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr berechtigen.

Diese Teams stehen bereits an der WM Box aufklappen Box zuklappen Argentinien, Australien, Brasilien, Ecuador, Iran, Japan, Jordanien, Kanada (Gastgeber), Mexiko (Gastgeber), Neuseeland, Südkorea, USA (Gastgeber), Usbekistan.

Auch Ecuador dabei

Neben Brasilien und den bereits zuvor qualifizierten Argentiniern löste in der Nacht auf Mittwoch auch Ecuador das WM-Ticket. Den Ecuadorianern reichte gegen Peru ein 0:0. Chile wird hingegen zum dritten Mal in Folge eine WM verpassen. Nach dem 1:1 gegen Argentinien kann es nicht mehr in die Top 6 vorstossen.

Resultate