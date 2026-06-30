Während der WM wird bekanntgegeben, dass Ricardo Rodriguez seinen Vertrag bei Betis Sevilla nicht verlängern wird.

Legende: Abschied nach 2 Jahren Ricardo Rodriguez verlässt Betis Sevilla. Imago/Pressinphoto

Der Abschied von Ricardo Rodriguez aus Sevilla ist offiziell. Wie Real Betis bekannt gibt, wird der auslaufende Vertrag mit dem bald 34-jährigen Schweizer Verteidiger nicht verlängert.

Rodriguez spielte die letzten zwei Jahre für die Andalusier und erreichte mit ihnen 2025 den Final der Conference League. In der abgelaufenen Saison schaffte Betis die Qualifikation für die nächste Champions League. Wo Rodriguez seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Entscheid diesbezüglich wird nach der WM fallen.

Nachdem er 2012 seinen Stammklub FC Zürich verlassen hatte, spielte der U17-Weltmeister von 2009 für Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Torino und Betis Sevilla.