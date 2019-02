Einer neuen Amtszeit des Schweizers Gianni Infantino als Präsident des Fussball-Weltverbandes Fifa stellt sich niemand in den Weg. Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, ist der 48-Jährige der einzige Kandidat für die Wahl beim Fifa-Kongress am 5. Juni in Paris.

Zuletzt hatte der ehemalige Schweizer Nationalspieler Ramon Vega sein Interesse als möglicher Gegenkandidat bekundet. Die Anmeldefrist ist aber am Dienstag abgelaufen.

Der 48-jährige Infantino präsidiert den Weltverband als Nachfolger von Joseph Blatter seit Februar 2016. Da eine Kampfwahl ausbleibt, kommt der Italo-Walliser automatisch zu einer weiteren Amtsperiode.