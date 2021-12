Legende: Live bei SRF Das Zürcher Derby am 5. Februar 2022. Keystone

Die Saison 2022/2023 in der Super League und Challenge League beginnt am Wochenende vom 15. bis 17. Juli. Das Saisonende sei in beiden Meisterschaften Ende Mai vorgesehen, so die Swiss Football League (SFL) in ihrer Mitteilung.

Die WM in Katar im Spätherbst sorgt für einen ungewöhnlich langen Unterbruch der Saison. Die Pause in der Super League dauert gemäss dem Rahmenspielplan vom 13. November 2022 bis am 21. Januar 2023 und damit mehr als zwei Monate. In der Challenge League ist eine Runde noch während der WM angesetzt (25. bis 27. November). Dafür dauert die Winterpause eine Woche länger als in der höchsten Liga.

Saison 2021/22: Zürcher Derby live im TV

Für die laufende Saison ist zudem klar, wie das 3. Saison-Viertel angesetzt ist und welche Duelle im Frühjahr 2022 live im Free-TV bei SRF zu sehen sind. Vorerst sind die Begegnungen der Runden 19 bis 27 bestimmt worden.

Runde Datum Zeit Spiel 19 29. Januar 2022 20:30 Uhr YB - Lugano 20 5. Februar 20:30 Uhr GC - FCZ 21 12. Februar 20:30 Uhr St. Gallen - Servette 22 19. Februar 20:30 Uhr Basel - Lausanne 23 26. Februar 20:30 Uhr Lugano - Servette 24 2. März 20:30 Uhr Luzern - FCZ 25 5. März 20:30 Uhr Lausanne - FCZ 26 12. März 20:30 Uhr Sion - Lugano 27 19. März 20:30 Uhr YB - FCZ

Mehr Flexibilität für die Challenge-League-Klubs

Das Freitagabend-Spiel in der Challenge League wird mit dem Beginn der Rückrunde am 28. Januar 2022 neu um 20:15 Uhr und damit eine Viertelstunde früher angepfiffen als bisher. Mit Ausnahme dieser Partie, die jeweils auf Blue Zoom live im TV zu sehen ist, erhalten die Klubs der zweithöchsten Liga generell mehr Flexibilität in Bezug auf die Anspielzeiten unter der Woche. Abendspiele dürfen gemäss der Swiss Football League neu bereits um 19:30 Uhr angesetzt werden.