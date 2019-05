1999 siegte ManUnited in Champions League, Meisterschaft und Pokal. Zum Jubiläum ein Blick zurück.

Es ist momentan wenig, das an Manchester Uniteds goldene Zeiten erinnert. Viertelfinal-Out in der Champions League, Rang 6 in der Liga. Dieser Tage wird die Grösse der Kluft zwischen Erwartung und Realität besonders deutlich. Die «Red Devils» feiern das 20-jährige Jubiläum des Triple-Gewinns.

Letzte Runde in der Premier League. Weil Verfolger Arsenal siegt, braucht ManUnited 3 Punkte. Les Ferdinand bringt Gegner Tottenham in Führung. David Beckham und Andy Cole drehen die Partie noch, die «Roten Teufel» werden im Old Trafford Meister. 22.5.1999: Keine Woche später folgt der Triumph im FA Cup. Newcastle verliert 0:2 gegen das Team von Sir Alex Ferguson.

26.5.1999: Knapp 100'000 Zuschauer verfolgen im Camp Nou einen der denkwürdigsten CL-Finals aller Zeiten. Bis zur 90. Minute liegt ManUtd gegen Bayern hinten. Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer schaffen in der Nachspielzeit die Wende.

Mittendrin: Beckham. Der englische Superstar äusserte sich kürzlich zum damaligen Trainer Ferguson. Und erzählte eine amüsante Anekdote zum Thema Frisuren.