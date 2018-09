Cristiano Ronaldo ist mit einer einzigen Spielsperre davongekommen. Somit wird der Portugiese auf Stufe Königsklasse nur das kommende Heimspiel vom Dienstag gegen die Berner Young Boys verpassen.

Starspieler «CR7» erwischte einen denkbar schlechten Start in die CL-Kampagne 2018/19. Er flog in Valencia schon nach knapp einer halben Stunde vom Platz, weil er Abwehrspieler Jeison Murillo kurz in die Haare gegriffen hatte. Der Schiedsrichter hatte bei diesem Entscheid wenig Fingerspitzengefühl gezeigt. In Unterzahl kamen seine Teamkollegen dennoch zu einem 2:0-Sieg beim Primera-Division-Vertreter.