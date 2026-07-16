Die Schweizer Nati trifft zum Jahresabschluss in St. Gallen auf Schottland.

Legende: Bald wieder in St. Gallen zu Gast Der letzte Auftritt der Schweizer Nati in der Ostschweiz im Mai gegen Jordanien (4:1). Freshfocus/Philipp Kresnik

Der Herbst-Fahrplan der Nationalmannschaft steht: Die Schweiz bestreitet das letzte Heimspiel des Jahres gegen Schottland in St. Gallen. Anpfiff der sechsten Partie im Rahmen der Nations League ist am 16. November um 20:45 Uhr.

Drei Tage vor dem Duell mit den Schotten tritt die Schweiz am 13. November (20:45 Uhr) auswärts in Ljubljana gegen Slowenien an. Bereits zuvor terminiert waren die beiden Heimspiele im Oktober. In diesen empfängt die Schweiz in Luzern am 3. Oktober Slowenien und am 6. Oktober Nordmazedonien (ebenfalls 20:45 Uhr).

Nach dem Abstieg in der letzten Nations-League-Kampagne spielt die Schweiz in der Liga B um den Wiederaufstieg.

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