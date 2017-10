Behrami droht Barrage zu verpassen

Nach einer Oberschenkelblessur ist noch unklar, ob Valon Behrami der Schweizer Nationalmannschaft gegen Nordirland zur Verfügung steht.

Valon Behrami war am Sonntag nach einer Verletzung für Udinese auf den Rasen zurückgekehrt. Dort erlitt er aber eine Oberschenkel-Blessur und droht erneut auszufallen.

Für Klarheit soll ein MRI-Untersuch am Dienstag sorgen. Dies vermeldete sein Klub auf der offiziellen Homepage. Der 32-Jährige hatte Vladimir Petkovic bereits in der entscheidenden Partie gegen Portugal gefehlt. Die Playoff-Partien gegen Nordirland finden am 9. und 12. November statt. Ein neuerliches Fehlen des Vorzeigekämpfers wäre ein harter Schlag für die Nati.