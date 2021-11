Am Montag rückt die Schweizer Nati in Lugano ein. Sie bereitet sich auf die entscheidenden WM-Quali-Duelle mit Italien und Bulgarien vor.

WM-Qualifikation: Showdown in Rom, Abschluss in Luzern

Legende: Hat noch zwei WM-Quali-Partien vor sich Nati-Trainer Murat Yakin. Keystone

Dank den souverän erfüllten Pflichtaufgaben gegen Nordirland (2:0) und Litauen (4:0) im Oktober hat die Schweizer Nationalmannschaft Platz 2 und somit die Qualifikation für die Barrage schon auf sicher. Für das Team von Trainer Murat Yakin geht es vor den zwei letzten Partien der WM-Qualifikation einzig und allein um den Gruppensieg und damit das direkte Ticket für die WM 2022 in Katar.

Am Freitag steht das womöglich entscheidende Direktduell mit Leader Italien auf dem Programm. Gelingt der Schweiz im Stadio Olimpico ein Auswärtssieg, hat sie die direkte Quali für Katar in der abschliessenden Partie gegen Bulgarien in den eigenen Füssen.

Tabellenspitze Gruppe C Team

Punkte Tore 1. Italien

14

12:1 2. Schweiz 14 10:1

Erhält in der Innenverteidigung einen neuen Partner Manuel Akanji. Sollen in der Offensive für Schwung sorgen Noah Okafor und Ruben Vargas. Geniesst die Tessiner Sonne Nati-Trainer Murat Yakin. Rückte für den verletzten Nico Elvedi nach Der erst 18-jährige Bryan Okoh. Erzielte beim 2:2 gegen Fenerbahce seinen dritten Saisontreffer Mario Gavranovic. Wurde in die «Kicker-Elf» des Spieltages gewählt Yann Sommer. Reiste gemeinsam mit Klubkollege Sommer an Denis Zakaria. Steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag Djibril Sow. Muss die erste Saison-Niederlage von Basel verdauen Innenverteidiger Eray Cömert. War bei Augsburg zuletzt gesetzt Stürmer Andi Zeqiri.

Schwieriger wird die Ausgangslage bei einem Unentschieden. Weil die Italiener derzeit ein besseres Torverhältnis aufweisen, könnte auch ein klarer Sieg der Schweizer gegen Bulgarien nicht reichen, sofern Italien auch Nordirland deutlich schlägt. Bei einer Niederlage wäre der Zug für die direkte Quali wohl abgefahren.

Restprogramm der Nati Montag, 8.11.

Zusammenzug in Lugano und öffentliches Training

Dienstag, 9.11.

öffentliches Training

Mittwoch, 10.11.

geschlossenes Training und Abflug nach Rom

Donnerstag, 11.11.

Abschlusstraining Freitag, 12.11.

Italien - Schweiz (20:45 Uhr) in Rom

Samstag, 13.11.

Rückflug nach Lugano

Sonntag, 14.11.

Abschlusstraining Montag, 15.11.

Schweiz - Bulgarien (20:45 Uhr) in Luzern



Noch mehr Sorgen als die delikate Ausgangslage dürfte Yakin derzeit aber die angespannte Personalsituation bereiten. Nach Breel Embolo, Nico Elvedi, Christian Fassnacht und Gregor Kobel hat die Nati mit Steven Zuber, bei dem am Montag eine Adduktoren-Verletzung diagnostiziert wurde, einen weiteren gewichtigen Ausfall zu beklagen.