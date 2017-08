Die Schweiz kann auf Shaqiri zählen

Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat sein Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele der Schweiz gegen Andorra (31. August) und Lettland (3. September) bekannt gegeben. Auch der zuletzt angeschlagene Xherdan Shaqiri ist dabei.

Nationalcoach Vladimir Petkovic vertraut für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra (am Donnerstag in St. Gallen) und Lettland (3. September in Riga) auf bewährte Kräfte. Im 23-Mann-Kader sind keine Debütanten, dafür die Rückkehrer Ricardo Rodriguez, Fabian Schär und Denis Zakaria.

Rodriguez und Schär fehlten zuletzt wegen Verletzungen. «Zakaria hat nach einer für ihn nicht einfachen Periode wieder Fuss gefasst und sich das Aufgebot verdient», sagt Petkovic über den dritten Rückkehrer. Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugte mit seinem neuen Klub Gladbach beim Saisonstart in der Bundesliga.

Positive Signale von Shaqiri

Nicht im Kader figuriert unter anderem Breel Embolo, der nach seiner schweren Verletzung kurz vor dem Comeback bei Schalke steht. Xherdan Shaqiri signalisierte derweil nach dem Training bei Stoke City, dass seine leichte Oberschenkelzerrung ausgeheilt und er einsetzbar sei.