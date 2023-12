Am Samstagabend wird die Schweiz ihre 3 Gruppengegner der EM 2024 in Deutschland kennen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Legende: Die Schweiz Wird auch dieses Mal an der Auslosung vertreten sein. REUTERS/Christian Hartmann

Nach der geschafften EM-Qualifikation und der Bestätigung, dass Murat Yakin die Schweizer Nati an die Endrunde führen wird, steht nun der nächste Programmpunkt bevor: Die Auslosung der EM-Gruppen.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Gruppen für die EM-Endrunde in Deutschland wird am Samstag, 2. Dezember, in der Elbphilharmonie in Hamburg durchgeführt. Auf SRF info sind Sie am Samstag ab 18:00 Uhr live bei der Zeremonie und der Ziehung dabei.

Wie läuft die Auslosung ab?

Erst werden die Lose aus Topf 1 gezogen, dann aus Topf 2, 3 und 4. Die Nationalmannschaften werden der Reihenfolge nach den Gruppen A bis F zugeteilt. Dann folgt die Auslosung des Platzes innerhalb der Gruppe. Einzig Gastgeber Deutschland steht bereits als Kopf der Gruppe A fest. Die Schweiz wird als schlechtester Gruppenzweiter der Qualifikation aus Topf 4 gelost.

Auf welche Teams kann die Schweiz treffen?

Mögliche Gegner aus Topf 1: Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Portugal, Spanien

Mögliche Gegner aus Topf 2: Albanien, Dänemark, Rumänien, Türkei, Ungarn, Österreich

Mögliche Gegner aus Topf 3: Kroatien, Niederlande, Schottland, Slowakei, Slowenien, Tschechien

Es könnte also, gemessen an der Weltrangliste, zu einer Hammergruppe mit Frankreich (2.), Dänemark (19.) und der Niederlande (6.) kommen. Die schwächste mögliche Konstellation wäre mit Deutschland (16.), Albanien (62.) und Slowenien (54.).

Auf welche Teams trifft die Schweiz in der Gruppe sicher nicht?

Italien und Serbien befinden sich gemeinsam mit der Schweiz in Topf 4 und fallen damit als mögliche Gruppengegner weg. Ebenfalls wird die Schweiz in der Gruppenphase auf keinen der drei Playoff-Gewinner treffen, die erst im März ermittelt werden.

Wo in Deutschland wird überall gespielt?

Die zehn Spielorte sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Für das Camp hat das Schweizer Nationalteam pro Region verschiedene Wünsche und Prioritäten angegeben. Vorgesehen ist, dass die entsprechende Unterkunft bereits am Tag nach der Auslosung fixiert und besucht wird.