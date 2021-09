In der WM-Qualifikation trifft die Schweiz auf Italien. An amtierende Europameister hat die Nati in Basel gute Erinnerungen.

Legende: Jubel im «Joggeli» Die Schweizer Nati bezwingt im September 2016 den damals amtierenden Europameister Portugal. Keystone

Schweiz vs. Italien – dieses Duell hat Geschichte. 60 Mal sind die Nachbarn bereits aufeinandergetroffen: Gegen kein anderes Team hat die Nati so oft gespielt.

Allerdings haben aus Schweizer Sicht nur gerade 8 Siege herausgeschaut. Seit mittlerweile ebenfalls 8 Duellen warten die Rot-Weissen auf einen Triumph gegen die «Squadra Azzurra». Zuletzt war dies 1993 in Bern gelungen, ebenfalls in der WM-Qualifikation (1:0).

Yakin auf den Spuren von Hüssy

Nach seinem Debüt-Sieg im Test gegen Griechenland (2:1) will Murat Yakin Historisches schaffen: Die ersten beiden Spiele als neuer Trainer zu gewinnen schaffte als Letzter René Hüssy 1973, allerdings ohne hochkarätigen Gegner (1:0 gegen Schottland und 1:0 gegen Luxemburg).

Personelle Sorgen bei der Schweiz

Yakin, der gewiefte Taktiker, kann vor dem Duell mit Italien nicht an Details arbeiten. Statt taktischer Kniffe studierte Yakin in diesen Tagen die Leistungsdaten der Spieler. Wer bringt die Erfahrung mit, dass er die Italiener stoppen kann? Wer ist so weit im Rhythmus und hat die Qualität, dass er gegen den Europameister mithalten kann?

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Zakaria; Steffen, Vargas, Zuber; Seferovic. Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Insigne.

Die Antworten muss Yakin mehr aus dem Hut zaubern, als dass sie ihm auf dem Silbertablett präsentiert werden. Denn die Personaldecke ist durch die Ausfälle der Stammkräfte Granit Xhaka, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri und Breel Embolo dünn geworden. Ausserdem fehlt in der Offensive Joker Mario Gavranovic und Mittelstürmer Haris Seferovic hat kaum Spielpraxis.

Gegen Italien ist die Schweiz personell so geschwächt wie lange nicht mehr in einem Pflichtspiel. Es dürfte die Aufgabe von Denis Zakaria, Djibril Sow, Renato Steffen und Ruben Vargas sein, das prominente Quartett zu ersetzen.

Heimstärke als Trumpf

Yakin kann dabei am Sonntag in Basel auf die aktuell aussergewöhnliche Heimstärke seines Teams setzen. Seit 19 Partien sind die Schweizer auf eigenem Terrain ungeschlagen (15 Siege, 4 Unentschieden). Die letzte Pflichtspiel-Niederlage zu Hause datiert vom September 2014 bei der Premiere unter Vladimir Petkovic (0:2 gegen England in der EM-Quali). Der mögliche 6. Heimsieg in diesem Kalenderjahr wäre übrigens Rekord für die Nati.

Diverse Parallelen zu vor 5 Jahren

Allerdings weist auch Italien eine Serie auf, die sich noch beeindruckender liest: Seit 35 Länderspielen sind die Südeuropäer ungeschlagen (27 Siege, 8 Unentschieden). Damit haben sie den europäischen Rekord für ein Männer-Nationalteam von Spanien (2007 - 2009) egalisiert. Gegen die Schweiz winkt nun der Weltrekord – gehalten wird dieser von Brasilien (zwischen 1993 und 1996).

Bereits vor 5 Jahren trat die Schweiz im September nach der EM gegen den frisch gebackenen Europameister an – ebenfalls in Basel und ebenfalls in der WM-Qualifikation. Die Nati schlug Portugal damals 2:0 ...

