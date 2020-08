Legende: Wen bietet er nach der langen Pause auf? Nati-Coach Vladimir Petkovic. Freshfocus

Der letzte Ernstkampf der Schweizer Fussball-Nati datiert Corona-bedingt vom 11. November 2019. Zum Abschluss der EM-Qualifikation feierte das Team von Vladimir Petkovic einen 6:1-Sieg in Gibraltar.

Über 9 Monate später darf sich das Nationalteam endlich wieder messen. In der Nations League trifft die Schweiz am 3. September in Lwiw auf die Ukraine. Am 6. September kommt es in Basel zum Knüller gegen Deutschland.

Welche 23 Spieler nominiert Coach Petkovic am Freitag für den Start in die neue Kampagne?

Shaqiri letztmals im Juni 2019 im Nati-Trikot

Welche 23 Spieler nominiert Coach Petkovic am Freitag für den Start in die neue Kampagne? Ganz leicht dürfte ihm die Wahl nicht fallen. Das grösste Fragezeichen wirft Xherdan Shaqiri auf. Kehrt der Liverpool-Akteur ins Team zurück?

Letztmals lief der 28-Jährige am 9. Juni 2019 beim Final Four der Nations League für die Schweiz auf. 2 Partien in der EM-Qualifikation liess er motivationsbedingt aus. Nach einem Treffen mit Petkovic in Liverpool sagte Shaqiri, dass er künftig wieder für die Nati spielen wolle.

Mangelnde Spielpraxis als Problem

Fehlende Spielpraxis ist aber auch bei vielen anderen Nationalspielern auszumachen. Teamstützen wie Denis Zakaria, Fabian Schär oder Remo Freuler sind verletzt oder noch nicht fit. Diverse Akteure haben den Klub gewechselt (Steven Zuber, Ricardo Rodriguez, Albian Ajeti, Yvon Mvogo, Jonas Omlin). Immerhin scheint die Captain-Frage geklärt. Nach dem Rücktritt von Stephan Lichtsteiner dürfte sein bisheriger Stellvertreter Granit Xhaka das Amt übernehmen.