Lichtsteiner: «Der schönste Moment war der Abpfiff»

Die Schweiz hat sich das Leben im Barrage-Rückspiel gegen Nordirland unnötig schwer gemacht. Über die verpassten Chancen zur vorzeitigen Entscheidung will sich aber nach der erfolgreichen WM-Qualifikation niemand mehr Gedanken machen.

Lichtsteiner: «Der Moment der Quali war der Abpfiff»

Petkovic: «Ich bin nicht kaputt, ich musste nicht laufen»

Sommer: «Einfach nur überglücklich»

Die Szene in der 91. Spielminute war sinnbildlich für die Partie: Nordirland warf nochmals alles nach vorne, Sommer verlor das Luftduell und Rodriguez musste den Ball in extremis auf der Linie abwehren. 3 Minuten später wurde die Partie abgepfiffen, die WM-Qualifikation war nach grossem Kampf geschafft. Captain Lichtsteiner fand lobende Worte für sein Team: «Es war wichtig, dass wir uns nicht mit dem Resultat abgefunden haben. In diesem Sinne waren wir sehr reif über die gesamten 90 Spielminuten.»

Xhaka: «Wir sind einfach nur froh, dass wir es geschafft haben»

Dass die Nati so ins Zittern kam, wäre nicht nötig gewesen. Alleine in der 1. Halbzeit vergaben die Schweizer mehrere Riesenchancen, um das Spiel in die richtige Bahn zu lenken. Den verpassten Chancen will nach dem Schlusspfiff logischerweise keiner mehr nachtrauern. Granit Xhaka analysiert: «Es interessiert niemanden, wie das Spiel gelaufen ist.»

Grosser Kampf - riesige Erleichterung

Dass die Partie viel Kampf und noch mehr Nerven forderte, sah man bei Fabian Schärs Reaktion nach dem Schlusspfiff. Im ersten Moment fehlten ihm die Worte, dann meinte er: «Es fällt eine riesige Last von uns ab, wir liegen uns alle in den Armen». Yann Sommer fügt nach: «Wir sind einfach nur überglücklich, dass wir das Ticket nach Russland holen konnten.»

Mehmedi: «Ich musste im schlimmsten Moment rein»

Shaqiri: «Wir haben es spannend gemacht bis zum Schluss»

