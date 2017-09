Mit Blick auf Lissabon: «Wir dürfen nicht überheblich werden»

Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt es am 10. Oktober zum grossen Final-Spiel gegen Europameister Portugal. Was denkt Nati-Trainer Petkovic? Was meint Mittelfeldstratege Xhaka?

« Diese Mannschaft ist selbstbewusst geworden. Wichtig ist, dass wir nun nicht überheblich werden. » Vladimir Petkovic

Nati-Trainer « Wir wollen das nächste Spiel gewinnen und dann mit grossem Selbstvertrauen nach Lissabon gehen. » Vladimir Petkovic

Nati-Trainer Petkovic schaut nach vorne 1:42 min, vom 3.9.2017 « Es funktioniert derzeit viel, ich hoffe, dass dies so bleibt. » Granit Xhaka

« Zuerst kommt noch Ungarn. Da heisst es, ein gutes Spiel zu machen und zu gewinnen. » Granit Xhaka

Xhaka: «Es ist immer einfacher, wenn man eine solche Serie hat» 1:09 min, vom 3.9.2017 Die ausstehenden Spiele von Portugal und der Schweiz 7. Oktober: Andorra - Portugal / Schweiz - Ungarn 10. Oktober: Portugal - Schweiz

So präsentiert sich die Ausgangslage 1. Schweiz 8 8 0 0 18 : 3 24 2. Portugal 8 7 0 1 28 : 4 21 3. Ungarn 8 3 1 4 11 : 9 10 4. Färöer 8 2 2 4 4 : 15 8 5. Andorra 8 1 1 6 2 : 17 4 6. Lettland 8 1 0 7 3 : 18 3

