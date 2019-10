Legende: Wie bitte? Es ist realistisch, dass die Schweiz auch mit einem Punktverlust gegen Irland die Qualifikation schafft. Freshfocus

Von «Schicksalsspiel» und «Endspiel» schreibt die Schweizer Medienlandschaft über die Partie der Schweizer Nati gegen Irland. Klar ist: Dieses Spiel gegen den direkten Konkurrenten um die Qualifikation zur EM 2020 ist für die Nati das wichtigste der 3 verbleibenden:

Gewinnt Vladimir Petkovics Mannschaft gegen Irland, kann sie aus eigener Kraft den teilnahmeberechtigenden 2. Platz erreichen.

Vladimir Petkovics Mannschaft gegen Irland, kann sie aus eigener Kraft den teilnahmeberechtigenden 2. Platz erreichen. Zieht sie eine Niederlage ein, kann die direkte Qualifikation ad acta gelegt werden.

Spielen die Schweizer wie im Hinspiel unentschieden, bleibt die Chance auf eine direkte Teilnahme zwar am Leben. Trügerisch jedoch: Unter Siegeszwang stehende Iren würden dann am letzten Spieltag auf wahrscheinlich bereits qualifizierte Dänen treffen.

Die Ausgangslage in der Gruppe D Das Restprogramm Schweiz: Irland (h), Georgien (h), Gibraltar (a)

Dänemark: Gibraltar (h), Irland (a)

Irland: Schweiz (a), Dänemark (h)

Rang 3 hätte heissen März zur Folge

Sollten Irland und Dänemark in der Endabrechnung die Plätze 1 und 2 belegen, hätte die Nati in den Playoffs der Nations League im März die ultimative Chance zur EM-Qualifikation.

Wäre die Euro-Quali jetzt beendet, Link öffnet in einem neuen Fenster, würden die Schweizer dort auf Island und 2 der 3 Nationen Bulgarien, Israel oder Rumänien (Entscheid per Losentscheid) treffen. Die Nati müsste das Mini-Turnier mit Halbfinal und Final gewinnen. Das wäre zwar machbar, aber wohl nervenaufreibender als ein Sieg am Dienstag in Genf gegen Irland.

