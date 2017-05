Petkovic nominiert ein Quintett nach

Nationalcoach Vladimir Petkovic ergänzt sein bislang 20-köpfiges Aufgebot für das Länderspiel vom 1. Juni gegen Weissrussland mit fünf weiteren Akteuren.

Von den deutschen Pokalfinalisten Dortmund und Frankfurt werden Roman Bürki (BVB) und Haris Seferovic (Frankfurt) Anfang nächster Woche zur Nati stossen. Aus England kommt Arsenal-Legionär Granit Xhaka. Ebenfalls noch vor dem Testspiel gegen Weissrussland werden Remo Freuler (Atalanta Bergamo) und Silvan Widmer (Udinese) einrücken.

Weitere Änderungen stehen an

Im sehr jungen Kader für den Test auf der Maladière figurieren damit 25 Akteure. Zum 1. Mal dabei sind Gregor Kobel (Hoffenheim), Ulisses Garcia (Bremen), Anto Grgic (Stuttgart), Djibril Sow (Mönchengladbach) sowie Florent Hadergjonaj (Ingolstadt). Auch Verteidiger Léo Lacroix (Saint-Etienne) und Freuler könnten gegen Weissrussland zu ihrem Debüt kommen.

Weitere Änderungen am Kader wird Petkovic nach dem Test in Neuenburg und der letzten Runde in der Super League (2. Juni) vornehmen. Für das WM-Qualifikationsspiel am 9. Juni auf den Färöer-Inseln könnten dann auch die in der Super League tätigen Nationalspieler zum Team gehören.