Shaqiri sei Dank: Die Siegesserie der Nati hält an

Die Schweiz hat im Länderspiel gegen ein bescheidenes Weissrussland den 6. Sieg aneinandergereiht. Xherdan Shaqiris frühes Traumtor war der einsame Höhepunkt beim 1:0. Das Resultat ist dennoch von historischem Wert.

Herrliches Goal: Shaqiris 19. Tor für die Schweiz vermochte zu entzücken

Shaqiris 19. Tor für die Schweiz vermochte zu entzücken Imposante Serie : Der 6. Sieg in Folge bedeutet eine Rekordmarke

: Der 6. Sieg in Folge bedeutet eine Rekordmarke Passive Fortsetzung: Diesen Vorwurf ist den Spielern nach der Pause zu machen

Diesen Vorwurf ist den Spielern nach der Pause zu machen Verändertes Gesicht: Das Nationalteam wird im WM-Qualispiel wieder anders aussehen

Die Partie auf dem Kunstrasen der Maladière wurde mit einem Paukenschlag lanciert. Schon in der 9. Minute liess Xherdan Shaqiri seine gesamte Klasse aufblitzen und erzielte die Schweizer Führung.

Seinen 19. Treffer im Nationaldress war eine veritable Augenweide. Der Stoke-Söldner zog aus über 20 Metern ab und versenkte das Leder via Pfosten unhaltbar im linken Lattenkreuz. Wuchtig, der Schuss – wundervoll, die Flugbahn.

So aufregend der Beginn war, so unaufgeregt präsentierte sich die Fortsetzung. Das Team von Vladimir Petkovic machte gegen ein limitiertes Weissrussland zwar weitgehend das Spiel. Aber es fehlten zweifellos die zündenden Ideen sowie die letzte Konsequenz, um ein klareres Resultat herbeizuführen.

Selbst liefen die Schweizer gegen die Nummer 83 des Fifa-Rankings nie Gefahr, den Sieg noch zu verspielen. So kam die SFV-Auswahl fast schon im Schongang zum 6. Erfolg in Serie – ein Novum in der 112-jährigen Länderspielgeschichte.

Wechselorgie schadet der Qualität

Der zwiespältige Eindruck ist auch dem Umstand geschuldet, dass Trainer Vladimir Petkovic noch nicht das gesamte Personal zur Verfügung hatte. Entsprechend ging er bei der Aufstellung Experimente ein. Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Steven Zuber und Silvan Widmer schenkte er erstmals von Beginn weg das Vertrauen.

Florent Hadergjonaj kam in der 2. Halbzeit sogar zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft. Nebst ihm wurden weitere 5 Akteure eingewechselt.

Der weitere Fahrplan des Nationalteams

Bis spätestens Sonntag will Petkovic das Kader für den nächsten Ernstkampf benennen

Montag, 5. Juni: Öffentliches Training in Thun (17:00 bis 18:00)

Freitag, 9. Juni: WM-Qualifikationsspiel auf den Färöer

