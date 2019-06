Die Qualifikation für das Finalturnier der Nations League schaffte die Nati am 18. November 2018 in Luzern dank einer überragenden Leistung. Huggel glaubt an das System aus jenem Spiel.

Die Startelf gegen Belgien sah wie folgt aus:

Sommer; Elvedi, Klose, Rodriguez; Mbabu, Edimilson Fernandes, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic.

Folgende Formation könnte gemäss Huggel am Mittwoch spielen:

Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic.

Soll Coach Vladimir Petkovic auf diese Elf setzen?

Mbabu und Zuber als Aussenläufer

«Von Mbabu erhofft man sich, dass er wie gegen Belgien die Linie rauf und runter rennt. Zuber kann das auf der linken Seite ebenfalls», so Huggel.

Xhaka bildet das Zentrum. Freuler und Zakaria wären etwas weiter vorne aufgrund ihres Formstands eine gute Wahl. Shaqiri geniesse hinter den Spitzen alle Freiheiten. Er und Seferovic strotzten vor Selbstvertrauen.

Ich habe fünf gute Mittelfeldspieler, die um einen Platz kämpfen.

Möglich wäre eine Nominierung von Edimilson Fernandes an Stelle von Freuler oder Zakaria. «Ich habe fünf gute Mittelfeldspieler, die um einen Platz kämpfen», sagt Petkovic. Letztlich hängt vieles davon ab, mit welchem System er spielen lässt. Gewählt hat er in den 8 Spielen seit der WM in Russland nicht nur das gewohnte 4-2-3-1, sondern auch ein 3-5-2 oder ein 4-1-4-1.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 03.06.2019, 22:20 Uhr