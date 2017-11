Udinese fordert sofortige Rückkehr von Behrami

Serie-A-Klub Udinese droht dem SFV: Der angeschlagene Valon Behrami sei zu spät aufgeboten worden und müsse sofort nach Italien zurückkehren.

«Udinese ist nicht erfreut», war sich der angeschlagene Valon Behrami am Dienstag bewusst. Der Mittelfeldspieler war mit muskulären Problemen in die Nati eingerückt. Sein Einsatz in der Barrage ist weiter fraglich – jedoch nicht nur aus gesundheitlichen Gründen.

Udinese Calcio veröffentlichte am Mittwoch eine Medienmitteilung, in welcher die Rückkehr des 32-Jährigen gefordert wird. Folgende Gründe führt der Serie-A-Klub auf:

Behrami sei erst am 27. Oktober für die Nati aufgeboten worden – 5 Tage zu spät.

Dies mache das Aufgebot ungültig, weshalb der Verein die sofortige Rückkehr des Spielers verlangt.

Ausserdem habe Udinese den Schweizerischen Fussballverband bereits am 3. November über die Verletzung Behramis informiert.

Falls der SFV den Spieler nicht freigebe, behalte sich der Klub vor, bei der Fifa vorstellig zu werden und zivil- und sportrechtliche Schritte einzuleiten.

Der SFV wird frühestens am Mittwoch nach 17:30 Uhr bei einer Medienkonferenz Stellung zum Fall beziehen.