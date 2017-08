Xhaka als Fussballer des Jahres geehrt

An den Swiss Football Awards 2017 haben Lara Dickenmann und Granit Xhaka die Auszeichnung «Players of the Year» erhalten. Zum Trainer des Jahres wurde erneut Vladimir Petkovic gewählt.

In Rapperswil-Jona wurden die besten Protagonisten in 10 Kategorien ausgezeichnet. Die besonders prestigeträchtigen Titel «Players of the Year» gingen an Lara Dickenmann und Granit Xhaka.

Xhaka hat bei Arsenal bereits eine zentrale Rolle eingenommen. Auch in der Nationalmannschaft war Xhaka ein Leistungsträger und erzielte zuletzt im Juni im Spiel gegen die Färöer Inseln das wichtige 1:0 für die Schweiz.

Petkovics beeindruckende Bilanz

Bei den Frauen setzte sich wie im Vorjahr Lara Dickenmann durch. Die 31-Jährige wurde bereits zum 7. Mal zur Schweizer Fussballerin des Jahres gewählt.

In der Kategorie «Trainer des Jahres» wurde Nationalcoach Vladimir Petkovic wie im letzten Jahr zum Sieger gewählt. Seine Bilanz ist beeindruckend: 6 Siege in den bisherigen 6 WM-Quali-Spielen. Die Serie der Schweizer Ungeschlagenheit dauert schon länger als ein Jahr, in der aktuellen Fifa-Weltrangliste ist die Schweiz auf Platz 4 klassiert.

Swiss Football Awards 2017: Die Auszeichnungen im Überblick Fussballer des Jahres

Granit Xhaka

Fussballerin des Jahres

Lara Dickenmann

Trainer des Jahres

Vladimir Petkovic

Rookie des Jahres

Manuel Akanji (Basel)

Schiedsrichterin des Jahres

Belinda Brem Cup-Team des Jahres

Basel Coolstes Tor des Jahres

Xherdan Shaqiri

Cup-Tor der Jahres

Michael Lang