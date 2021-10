Der Grund für Kobels Forfait ist nach Angaben des Schweizer Fussballverbandes eine Sehnenansatzreizung im Knie. Noch am Samstag war er in der Bundesliga beim 2:1 gegen Augsburg im Einsatz gestanden.

Nati-Coach Murat Yakin bot an seiner Stelle Von Ballmoos auf. Der Berner gehört erstmals seit November 2020 wieder zum Kader der Nati. Seine Nachnominierung erhöht das YB-Kontingent im aktuellen Aufgebot auf vier (Von Ballmoos, Garcia, Aebischer, Fassnacht).

Neben Kobel muss Yakin auch auf Captain Granit Xhaka und Haris Seferovic verzichten. Dafür sind die zuletzt abwesenden Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Mario Gavranovic und Kevin Mbabu wieder mit von der Partie.

Vorbereitung in Lausanne

Die Spieler versammelten sich am Montag in Lausanne. Auf der Pontaise werden bis Donnerstag fünf teils öffentliche Trainings durchgeführt. Danach disloziert das Team nach Genf, wo am Samstag das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf dem Programm steht.

Bereits am Sonntag fliegt die Mannschaft nach Vilnius. In der litauischen Hauptstadt treffen die Yakin-Schützlinge am Dienstag (12. Oktober) auf den Gastgeber.

Das Nati-Programm Montag, 4. Oktober 17:00 Uhr Öffentliches Training, Pontaise Lausanne Dienstag, 5. Oktober 11:30 Uhr Öffentliches Training, Pontaise Lausanne Mittwoch, 6. Oktober 11:00 Uhr Öffentliches Training, Pontaise Lausanne 17:00 Uhr Geschlossenes Training, Pontaise Lausanne Donnerstag, 7. Oktober 11:30 Uhr Geschlossenes Training, Pontaise Lausanne Freitag, 8. Oktober 16:45 Uhr Medienkonferenz, Stade de Genève 17:45 Uhr Geschlossenes Training, Stade de Genève Samstag, 9. Oktober 20:45 Uhr Schweiz - Nordirland, Stade de Genève Sonntag, 10. Oktober 11:00 Uhr Öffentliches Training, Ort noch unbestimmt Abreise nach Vilnius Montag, 11. Oktober 16:00 Uhr Medienkonferenz, LFF Stadium Vilnius 17:00 Uhr Geschlossenes Training, LFF Stadium Vilnius Dienstag, 12. Oktober 20:45 Uhr Litauen - Schweiz, LFF Stadium Vilnius