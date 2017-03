Zuber erhält gegen Lettland eine Chance

Nationaltrainer Vladimir Petkovic setzt mit seinem Aufgebot für die Partie gegen Lettland auf bewährte Kräfte. Steven Zuber ist erstmals unter Petkovic dabei.



Petkovic: «Die Spieler haben meine volle Unterstützung»

Der Hoffenheimer war letztmals vor mehr als drei Jahren im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft dabei. Damals hiess der Coach noch Ottmar Hitzfeld und Zuber war von GC frisch zu ZSKA Moskau gewechselt. Der mittlerweile 25-Jährige blieb allerdings ohne Einsatz.

Mit dem Aufgebot wird Zuber für seine auffälligen Leistungen mit der TSG Hoffenheim im neuen Jahr belohnt. In den letzten 8 Partien spielte der Flügel für den Tabellenvierten von Anfang bis Ende. In insgesamt 14 Bundesligaspielen erzielte er 3 Tore und lieferte eine Vorlage.

Gegen Lettland in der Favoritenrolle

Für die Partie in der WM-Qualifikation am 25. März gegen Lettland setzt Vladimir Petkovic ansonsten auf die bewährten Namen. Die Schweiz liegt in Gruppe B mit 12 Zählern aus 4 Spielen auf Rang 1. Lettland holte nur gegen Andorra 3 Punkte und belegt momentan Platz 5.

Petkovic: «Sind besser als Lettland»