Nach 94 umkämpften Minuten in Saint-Denis blieb für die DFB-Auswahl diese bittere Erkenntnis: Viel Aufwand für nix – einmal mehr für nichts! Tatsächlich hatte Bundestrainer Joachim Löw seine Spieler für die zwingende Reaktion nach der 0:3-Pleite gegen die Niederlande gut eingestellt. Deutschland zeigte eine Leistungssteigerung, war primär in der 1. Halbzeit stark und bewegte sich auf Augenhöhe mit Weltmeister Frankreich.

Doch vom Platz ging der tief gefallene Weltmeister von 2014 mit einer 1:2-Niederlage. Mit nur einem Punkt aus 3 Partien der neu geschaffenen Nations League steht die Löw-Elf vor dem Abstieg aus der A-Liga.

Der doppelte Griezmann mit der Wende

Toni Kroos (14.) hatte per Handelfmeter die Hoffnung auf den ersten Pflichtspielsieg seit dem desaströsen Out in der WM-Gruppenphase genährt. Doch nach dem Seitenwechsel verloren die Gäste nach und nach die Kontrolle über den Match. Antoine Griezmann drehte mit einem Doppelpack (62. und 80. per Foulpenalty) das Spiel. Er bereitete somit seinem Coach Didier Deschamps ein nachträgliches Geschenk – einen Tag nach dessen 50. Geburtstag.

