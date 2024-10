Dank einem Tor in der 94. Minute schlagen die Griechen in der Nations League auswärts England nicht unverdient mit 2:1.

EM-Finalist England hat ohne Starstürmer Harry Kane in der Nations League einen herben Dämpfer kassiert. Nach 2 Siegen zum Start unter Interims-Nationaltrainer Lee Carsley mussten sich die «Three Lions» am Donnerstagabend im Londoner Wembley-Stadion mit 1:2 Griechenland geschlagen geben, das nach dem plötzlichen Tod von Nationalspieler George Baldock einen emotionalen Erfolg einfuhr.

Evangelos Pavlidis (50./90.+4) schoss die Griechen mit einem Doppelpack zum Sieg, nach seinem 1. Tor hielt der Angreifer ein Trikot seines verstorbenen Teamkollegen in die Höhe. Jude Bellingham (87.) glich zwischenzeitlich für lange enttäuschende Engländer aus.

01:09 Video Griechenland geht dank Pavlidis in Führung Aus Sport-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Kane geschont

England blieb ohne Kane in der Offensive weitgehend harmlos. Der Kapitän wurde nach einer kleineren Verletzung geschont, er soll aber am Sonntag in Finnland wieder eine Option für die Startelf sein. In der Gruppe B2 laufen die Engländer aber erstmal den makellosen Griechen an der Spitze hinterher. Es war die 1. Niederlage überhaupt in insgesamt 10 Spielen gegen Griechenland.

00:40 Video Colwill rettet spektakulär für England Aus Sport-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.