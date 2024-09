Per E-Mail teilen

San Marinos Stadionsprecher war auf den historischen Moment eher schlecht vorbereitet. Also brüllte der gute Mann nach dem Schlusspfiff einfach los. «San Marino uno, Liechtenstein zero!», schrie er in sein Mikrofon, während auf dem Rasen eine wilde Party begann, und dann noch einmal: «San Marino uno, Liechtenstein zero!» Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Weil es so schön war.

20 Jahre lang hatte San Marinos Nationalmannschaft auf einen Sieg gewartet, in 140 Spielen gab es 134 Niederlagen und sechs Unentschieden. Und jetzt das: Zum Auftakt der Nations League gewann der Letzte der Fifa-Weltrangliste 1:0 gegen jenen Gegner, gegen den er am 28. April 2004 den bislang einzigen Erfolg seiner Geschichte (ebenfalls 1:0) verbucht hatte.

Zumindest virtuell bei Real Madrid

«Ich werde heute Nacht wohl nicht so viel schlafen», sagte Nicko Sensoli, der 2004 noch nicht einmal geboren war. Nun wurde der 19-Jährige mit seinem Tor in der 53. Minute zum grossen Helden in dem nur 30'000 Einwohner zählenden Zwergstaat, der ganz von Italien umgeben ist. «Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich widme dieses Tor meiner Familie, meinem besten Freund und allen Fans, die heute im Stadion waren», sagte er.

Sensoli hatte zuletzt beim italienischen Viertligisten Sangiuliano vergeblich auf einen Stammplatz gehofft. Aber wer weiss, vielleicht ändert sich das ja bald: In Sensolis Wikipedia-Artikel hatte ein Spassvogel nach Schlusspfiff als künftigen Klub «Real Madrid» eingetragen – und den Vornamen des Mittelfeldspielers in «Gott» geändert. Der Eintrag wurde allerdings schnell rückgängig gemacht.

Das Warten hat ein Ende

Grund zum Feiern gab es aber auch so, schliesslich hat San Marinos Nationalmannschaft schon viel erlebt. Das 0:13 gegen Deutschland im September 2006 etwa, die bis heute höchste Pleite, aber auch die sensationelle 1:0-Führung gegen England nach nur 8,3 Sekunden im November 1993. Für mehr als 23 Jahre war der Treffer von Davide Gualtieri der schnellste in der Geschichte der WM-Qualifikation.

Am Donnerstag folgte nun der nächste denkwürdige Moment, nach einer Abwehrschlacht in den letzten Minuten brach beim Schlusspfiff grosser Jubel aus. Und auch der Stadionsprecher stimmte mit ein. «Das ist das Treffen mit dem Schicksal, auf das wir 20 Jahre gewartet haben», rief er. Nun hat das Warten ein Ende.