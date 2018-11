Dank einem Treffer von Harry Kane kurz vor Schluss haben sich die «Three Lions» in der Nations League den Gruppensieg gesichert.

Nach der 2:3-Niederlage vom Donnerstag in Kroatien waren die Spanier am Sonntag zum Zuschauen verdammt. Sie führten zwar die Gruppe 4 mit 6 Punkten an, konnten aber sowohl von England als auch von Kroatien (je 4 Zähler) noch überholt werden.

Und die «Finalissima» im Wembley stürzte die drei beteiligten Nationen in ein Wechselbad der Gefühle:

Bis zur 57. Minute steht es 0:0. Spanien wäre Gruppensieger.

wäre Gruppensieger. Dann gelingt Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric das 1:0 für die ohne den verletzten Ivan Rakitic angetretenen Gäste. Jetzt liegt Kroatien auf Platz 1.

auf Platz 1. In der 78. Minute staubt der Engländer Jesse Lingard vor der Torlinie zum 1:1 ab. Nun wäre wieder Spanien weiter.

weiter. Doch 5 Minuten vor dem Ende schlägt Harry Kane zu: Der Tottenham-Star macht sich nach einem Freistoss lang und länger und spitzelt das Leder unhaltbar in die rechte Ecke. Jetzt steht England erstmals auf Rang 1.

Und dabei blieb es. Dank diesem Erfolg zog England als zweites Team nach Portugal in die 4er-Endrunde der Nations League ein. Vizeweltmeister Kroatien steigt in die League B ab.