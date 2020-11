Für Sergio Ramos war die Nations-League-Partie am Samstagabend gegen die Schweiz nicht nur aufgrund des Spielverlaufs eine spezielle. Für den 34-Jährigen war es der 177. Auftritt im Dress der spanischen Auswahl. Damit löst der Andalusier den bisherigen Co-Rekordhalter in Europa, Gianluigi Buffon, ab. Sein Debüt im Nationaldress gab Ramos vor über 15 Jahren.

Auf den Weltrekord, der von Ägyptens Ahmed Hassan gehalten wird, fehlen Ramos noch 7 Partien.

Rekord-Nationalspieler weltweit Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ahmed Hassan (Ägypten): 184 Länderspiele Claudio Suarez (Mexiko): 179 Länderspiele Hossam Hassan (Ägypten): 178 Länderspiele Bader Al Mutawa (Kuwait): 178 Länderspiele Mohammad Al-Deayea (Saudi-Arabien): 178 Länderspiele Sergio Ramos (Spanien): 177 Länderspiele Gianluigi Buffon (Italien): 176 Länderspiele Cristiano Ronaldo (Portugal): 168 Länderspiele Ivan Hurtado (Ecuador): 168 Länderspiele Vitaljis Astafjevs (Lettland): 167 Länderspiele

Bei seinem Rekordspiel erlebte der Captain der Spanier alles andere als einen ruhigen Abend:

56. Minute: Ramos rettet gegen Haris Seferovic im Stile eines Goalies auf der Torlinie und verhindert das 0:2.

Ramos rettet gegen Haris Seferovic im Stile eines Goalies auf der Torlinie und verhindert das 0:2. 57. Minute: Praktisch im Gegenzug köpfelt er den Ball im Schweizer Strafraum an Rodriguez' Arm, scheitert aber beim Penalty an Sommer.

Praktisch im Gegenzug köpfelt er den Ball im Schweizer Strafraum an Rodriguez' Arm, scheitert aber beim Penalty an Sommer. 80. Minute: Wieder Elfmeter für Spanien, wieder scheitert Ramos an Sommer.

Die beiden verschossenen Elfmeter sind insbesondere deshalb bemerkenswert, da Ramos in seiner Karriere zuvor erst 3 Penaltys verschossen hatte (bei 32 Versuchen). «Hätte es einen dritten Elfmeter gegeben, hätte er ihn geschossen. Er schiesst all unsere Elfmeter», sagte Trainer Luis Enrique nach der Partie. Letztmals hatte Ramos am 9. Mai 2018 einen Strafstoss vergeben und danach 22 Elfmeter in Serie versenkt.

Profiteur und damit aus Schweizer Sicht Held des Spiels war Torhüter Sommer. Dieser meinte, er habe davon profitiert, bereits in der Champions League gegen Ramos gespielt zu haben. Dort habe er seine Penalties bereits studieren können.

Doch auch wenn Ramos für einmal nicht mit seinen Elfmeterkünsten überzeugen konnte: Den Titel als Europas Rekordnationalspieler hat er zumindest im Moment auf sicher.