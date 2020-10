Im 7. Anlauf feierte Deutschland den ersten Sieg in der Nations League. Gegen die Ukraine gewann das Team von Joachim Löw mit 2:1.

Plötzlich wurde die 2. Partie in der Schweizer Gruppe zwischen der Ukraine und Deutschland wieder spannend: In der 77. Minute grätschte Niklas Süle Roman Yaremchuk unnötigerweise im Strafraum nieder und verursachte einen Elfmeter. Diesen verwandelte Ruslan Malinovskiy sicher zum 1:2-Anschlusstreffer. In den letzten 20 Minuten gelang der Ukraine aber der Ausgleich nicht mehr.

Zuvor hatte Deutschland die Partie kontrolliert und verdient geführt:

0:1, 20. Minute: Nach einem Freistoss agiert Innenverteidiger Antonio Rüdiger im Stile eines Stürmers, legt den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und spielt in die Mitte auf Verteidiger-Kollege Matthias Ginter, der problemlos zur Führung verwertet.

Negativ-Serie gestoppt

Deutschland und die Nations League hatte bis jetzt nicht gepasst. In 6 Spielen gelang dem Weltmeister von 2014 kein einziger Sieg. Mit dem Sieg gegen die Ukraine schob sich Deutschland in der Tabelle auf den 2. Rang.

