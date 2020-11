Italien (2:0 in Bosnien-Herzegowina) und Belgien (4:2 gegen Dänemark) sicherten sich jeweils den Gruppensieg in der Nations League.

Liga A - Gruppe 1: Italien fährt Pflichtsieg ein

Vor dem letzten Spieltag war bereits klar, dass sich Italien mit einem Dreier auswärts gegen Bosnien-Herzegowina ein Ticket für das Finalturnier sichern kann. Dies gelang den «Azzurri» ohne grössere Probleme. Andrea Belotti verwertete in der 22. Minute einen Konter, Domenico Berardi traf in der 68. Minute per schönem Volley zum verdienten 2:0-Schlussresultat.

Da Italien souverän gewann, ging es beim Spiel Polen - Niederlande um nichts mehr. «Oranje» drehte einen frühen Rückstand durch ihre beiden Top-Spieler Memphis Depay per Elfmeter und Georginio Wijnaldum nach einem Eckball in der 77. bzw. 84. Minute zum 2:1-Auswärtssieg. Die Niederlande beenden die Gruppe 1 der League A damit auf dem 2. Rang.

Liga A - Gruppe 2: Belgien dank Lukaku

Belgien sicherte sich den Gruppensieg dank einem 4:2-Heimerfolg gegen Dänemark. Die Gäste, die zwingend einen Sieg gebraucht hätten, um Belgien noch von Platz 1 zu verdrängen, hielten bis nach der Pause gut mit dem Heimteam mit.

Doch dann sorgte einmal mehr Romelu Lukaku für den Unterschied. Erst traf er mit Glück zur erneuten Führung (57.), dann setzte er in seiner unnachahmlichen Art per Kopf noch einen drauf (69.). So fiel auch der Riesenflop von Belgien-Keeper Thibaut Courtois kurz vor Schluss nicht mehr ins Gewicht.

England kam gegen die bereits abgestiegenen Isländern zu einem problemlosen 4:0-Heimsieg. Declan Rice und Mason Mount stellten mit einem Doppelschlag (20./24.) früh die Weichen auf Sieg. Phil Foden schnürte in den letzten 10 Minuten noch einen Doppelpack.

Liga A Teilnehmer Final-Four-Turnier

Absteiger

Frankreich Schweden Spanien Island Italien Bosnien-Herzegowina

Belgien Ukraine oder Schweiz

Liga B: Schweizer EM-Gegner Wales steigt auf

Den Sprung in die Beletage schafften Österreich, Tschechien, Ungarn und der Schweizer EM-Gegner Wales.

Österreich sicherte sich den Aufstieg durch ein 1:1 im B1-«Endspiel» gegen Norwegen, das aufgrund eines Covid-Falles und einer damit verbundenen Quarantäne mit einer eilends zusammengestellten Notelf angetreten war. Tschechien siegte in der B2-Gruppe 2:0 gegen die Slowakei und profitierte von der gleichzeitigen 0:1-Niederlage Schottlands in Israel.

Ungarn nutzte in der B3-Gruppe durch ein 2:0 gegen die Türkei ein 0:5-Debakel des vorherigen Spitzenreiters Russland in Serbien. Wales setzte sich im «Aufstiegsfinal» der B4-Gruppe mit 3:1 gegen Finnland durch.

Die Türkei, ebenfalls EM-Gegner der Schweiz, steigt nach der Niederlage gegen Ungarn in die C-Klasse ab.

Liga B Aufsteiger

Absteiger

Wales

Bulgarien

Österreich

Nordirland

Tschechien

Slowakei

Ungarn

Türkei



Liga C Aufsteiger

Abstiegs-Playoffs

Montenegro

Zypern

Armenien

Estland

Slowenien

Moldawien

Albanien

Kasachstan



Liga D Aufsteiger

Gibraltar

Färöer