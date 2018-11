Die Niederlande machen auf Schalke in den letzten 5 Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 und sichern sich in extremis Platz 1.

Deutschland verpasst auch im 4. Spiel den 1. Sieg und steigt mit nur 2 Zählern aus der League A ab.

Die Niederländer bestreiten mit Portugal, England und der Schweiz im Juni 2019 das «Final Four».

Frankreich musste sich am Montagabend wie im falschen Film vorgekommen sein. Der amtierende Weltmeister hatte die Gruppe 1 ab dem 2. Spieltag und dem 3:0 gegen Deutschland angeführt.

Und selbst als den Niederländern auf Schalke gegen Deutschland in der 85. Minute durch Quincy Promes der 1:2-Anschlusstreffer gelang, waren «Les Bleus» noch immer für die Endrunde der besten 4 Equipen qualifiziert. Denn die «Elftal» brauchte mindestens ein Remis.

Van Dijk mit dem Last-Minute Tor

Aber dieses sollte den Gästen tatsächlich noch gelingen. Denn Virgil van Dijk schoss in der 90. Minute das 2:2. Und so fahren die Niederlande, die bis zu dieser 90. Minute nie auf Gruppenplatz 1 gelegen hatten, im kommenden Juni an die Endrunde in Portugal.

Legende: Glücksgefühle pur Dank Virgil van Dijks Treffer zum 2:2 in der 90. Minute fahren die Niederländer an die Endrunde der Nations League. Imago

Den Deutschen bleibt nach der Enttäuschung an der WM auch in der Nations League nur der Frust. Sie hatten ein Spiel aus den Händen gegeben, das sie während einer Stunde dominiert hatten. Doch der Weltmeister von 2014 verpasste es, den Treffern von Timo Werner (9.) und Leroy Sané (20.) ein weiteres Tor folgen zu lassen.

Auslosung im Dezember

Damit sind alle Gegner der Schweiz beim «Final Four» der Nations League 2018/19 bekannt. Sie heissen Niederlande, England und Gastgeber Portugal. Am 5./6. Juni 2019 werden die Halbfinals ausgetragen, am 9. Juni 2019 das Spiel um Platz 3 sowie der Final. Der Spielort/die Spielorte in Portugal sind noch nicht bekannt. Die Halbfinals werden am 3. Dezember 2018 in Dublin ausgelost.

Resultate Übersicht Gruppe 1

