Legende: Welche Kontrahenten wünschen sie sich wohl? Die Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria (links) und Dan Ndoye. Keystone

Die Nations League startet in die 3. Runde. Am Donnerstagabend wird die Kampagne 2022/23 mit der Gruppenauslosung in Nyon eingeläutet.

Wo ist die Schweiz eingeteilt?

Die Nati hält sich weiter in der Gruppe A. Die Teams in dieser höchsten Klasse werden in 4 Vierergruppen gelost. Aufgrund der Resultate der letzten Austragung wurde die Schweiz für die Auslosung in Topf 3 eingeteilt.

Auslosung Gruppe A

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Frankreich Portugal England Wales Spanien Niederlande Polen Österreich Italien Dänemark Schweiz Tschechien Belgien Deutschland Kroatien Ungarn

Ausgeschlossen sind somit nur Duelle mit England, Polen und Kroatien. Grosse Gegner wie Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland oder der mittlerweile alte Bekannte wie Italien sind allesamt möglich.

Wann wird gespielt?

Die Gruppenphase der Nations League startet im Juni 2022 und wird im September abgeschlossen. Das Finalturnier wird dann im Juni 2023 ausgetragen.

Wie sieht der Modus aus?

Gegen jeden Gegner wird zweimal gespielt. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für die Endrunde, die Letztklassierten steigen in die Liga B ab.

