Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft.

Der 51-jährige Deutsche tritt die Nachfolge des nach der EM zurückgetretenen Gareth Southgate an.

Sein Vertrag läuft ab dem 1. Januar 2025.

Über die Dauer von Tuchels Vertrag machte der englische Verband FA zunächst keine Angaben, CEO Mark Bullingham sagte aber: «Thomas und das Team fokussieren sich darauf, uns in die beste Ausgangslage zum Gewinn des WM-Titels 2026 zu bringen.»

Tuchel könne auf eine «beeindruckende Liste von Trainererfolgen» verweisen und sei beim Auswahlverfahren als «bevorzugter Kandidat identifiziert» worden, teilte die FA mit. Das Arbeitspapier sei bereits am 8. Oktober unterschrieben worden.

Legende: Hat einen neuen Job Thomas Tuchel. IMAGO / Sven Simon

Assistiert wird Tuchel von Anthony Barry. Mit dem 38-jährigen Engländer hatte er schon bei Chelsea und Bayern München zusammengearbeitet.

Carsley noch zwei Spiele an der Seitenlinie

Der interimistische Coach Lee Carsley wird die «Three Lions» noch in den beiden verbleibenden Nations-League-Spielen im November führen und soll den Aufstieg in die Liga A realisieren. Danach kehrt er als Chefcoach zur englischen U21 zurück, wo er 2025 den letztes Jahr errungenen EM-Titel verteidigen will.

CL-Triumph mit Chelsea

Tuchel ist nach Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012) erst der dritte ausländische Coach, der an Englands Seitenlinie stehen wird.

In England hat Tuchel aber bereits Spuren hinterlassen: Von Januar 2021 bis September 2022 hatte er Chelsea trainiert und mit den «Blues» die Champions League gewonnen. Zuletzt war er Trainer des FC Bayern, musste dort im Sommer aber die Koffer packen.