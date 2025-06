Legende: Teamkollegen bei PSG und Portugal Vitinha, Joao Neves und Nuno Mendes. IMAGO / HMB-Media

In der Startaufstellung von PSG am Samstag stellte nicht etwa Frankreich (2), sondern Portugal die grösste Fraktion. Mit Nuno Mendes, Joao Neves und Vitinha erhielten drei Portugiesen von Anfang an das Vertrauen. Mit Goncalo Ramos durfte in der Schlussphase noch ein vierter Portugiese aufs Feld.

Nach dem Triumph in der Champions League postete Vitinha ein Bild mit seinen Landsleuten mit der Überschrift «Portugal Saint Germain». An gleicher Stätte kommt die Pariser Auswahl von Portugal erneut zum Einsatz. Im Nations-League-Halbfinal wartet Deutschland.

DFB-Coach Julian Nagelsmann dürfte der Final Kopfzerbrechen bereitet haben. Vitinha war beim überragenden Auftritt Dirigent im Mittelfeld und spielte unter anderem den fantastischen Pass vor dem 1:0. Mittelfeldkollege Neves harmonierte perfekt mit seinem Konterpart und auch an Linksverteidiger Mendes war kein Vorbeikommen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Nations-League-Halbfinal zwischen Deutschland und Portugal ab 20:50 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Immerhin stellt sich die Frage nach der Fitness des Trios. Die ausgelassenen Feierlichkeiten dürften nicht nur in Paris, sondern auch bei den Spielern ihre Spuren hinterlassen haben.