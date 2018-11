Weil Portugal nur 1:1 gegen Polen spielt, ist die Schweiz das beste Land der League A.

Schweden schlägt vor heimischem Publikum Russland und steigt in die League A auf.

Kosovo mit Trainer Bernard Challandes kann auf die EM hoffen.

Am letzten Spieltag der Nations League fielen die letzten Entscheidungen. In der League A waren die Würfel über Final-4-Turnier und Abstieg bereits in allen Gruppen gefallen.

Portugal, das sich im nächsten Juni mit der Schweiz, den Niederlanden und England um den Nations-League-Titel balgen wird, trennte sich zum Abschluss im bedeutungslosen Spiel gegen Polen 1:1. Dadurch beendet die Schweizer Nati die Nations League als bestes Team.

Tabellen Nations League, League A

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

1. (Final 4)

Niederlande Schweiz Portugal England 2. Frankreich Belgien Italien Spanien 3. (Absteiger)

Deutschland Island Polen Kroatien

In der League B sicherte sich Schweden als letztes Team den Aufstieg in die höchste Division. «Tre Kronor» besiegte Russland im Direktduell um den Gruppensieg mit 2:0 und überholte die «Sbornaja» auf den letzten Drücker noch.

Tabellen Nations League, League B

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

1. (Aufsteiger)

Ukraine Schweden

Bosnien-H. Dänemark 2. Tschechien Russland

Österreich Wales 3. (Absteiger)

Slowakei Türkei

Nordirland Irland

Auch Schottland und Serbien haben Grund zur Freude. Beide Länder lösten das Ticket in die League B dank Siegen am letzten Spieltag. Schottland besiegte Isreal in einer attraktiven Partie 3:2, Serbien bekundete beim 4:1 gegen Litauen bedeutend weniger Mühe. Da nützte auch der 1:0-Sieg Rumäniens dank gütiger Mithilfe des litauischen Torhüters nichts mehr.

Tabellen Nations League, League C

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

1. (Aufsteiger)

Schottland

Finnland

Norwegen

Serbien

2. Israel

Ungarn

Bulgarien

Rumänien

3.

Albanien

Griechenland

Zypern*

Montenegro

4. (Absteiger)



Estland Slowenien Litauen *auch Absteiger



Den Aufstieg aus der League D hat Kosovo geschafft. Das Team des Schweizer Trainers Bernard Challandes gewann gegen Aserbaidschan diskussionslos mit 4:0 und beendet die Kampagne ohne Niederlage. Bereits jetzt ist damit klar, dass Kosovo in den Playoffs der League D im März 2020 die Chance hat, sich für die EM zu qualifizieren.

Tabellen Nations League, League D

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

1. (Aufsteiger)

Georgien

Weissrussland

Kosovo

Mazedonien

2. Kasachstan

Luxemburg

Aserbaidschan

Armenien

3.

Lettland

Moldawien

Färöer

Gibraltar

4.

Andorra

San Marino

Malta

Liechtenstein



